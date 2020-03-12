Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту

Экспорт этих товаров ограничен до 1 июня.

Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на время карантина ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Соответствующий список этих товаров уже опубликован на сайте Кабинета министров.

Экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Он распространяется на следующие позиции:

  • водонепроницаемый лабораторный костюм;
  • перчатки из других полимерных материалов;
  • перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
  • перчатки неопудренные из нитрила;
  • халат изоляционный медицинский одноразовый;
  • маски медицинские (хирургические);
  • очки защитные;
  • щиток защитный;
  • респиратор класса защиты не ниже FFP2.

"Мы понимаем, что меры безопасности могут нести негативные экономические последствия и надеемся, что совместными усилиями преодолеем все риски и сможем снять этот запрет ранее установленного срока и минимизировать негативное влияние на экономику и международную торговлю", - отметил заместитель Министра развития экономики - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Напомним, с 12 марта до 3 апреля в Украине ввели карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ограничительные меры, которые рекомендует правительство, включают в себя закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний более 200 человек (касается спортивных мероприятий, которые могут проходить без зрителей, а также культурных мероприятий); закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что введение карантина связано с желанием не допустить "параболического роста" заражений.

В Украине пока что выявили только одного больного с коронавирусной инфекцией.



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