"Укрзализныця" разрешила некоторым сотрудникам работать дома из-за карантина

Руководство "Укрзализныци" в связи с введением в Украине трехнедельного карантина предложило сотрудникам, которые имеют детей дошкольного или школьного возраста и которых не с кем оставить на этот период дома, работать удаленно.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"По согласованию со своим непосредственным руководством сотрудники, которые не вовлечены в непрерывный производственный процесс и обеспечение безопасности движения, будут иметь право работать удаленно – дома, до завершения карантина или вероятной смены обстоятельств", - отметил и.о. главы правления "УЗ" Желько Марчек.

По его словам, сотрудники, которые имеют необходимость работать дистанционно, должны как можно скорее сообщить об этом своим руководителям.

Также "УЗ" предлагает сотрудникам воспользоваться такими возможностями, как предоставление ежегодного отпуска вне графика, установление неполного графика работы, правом на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет (без сохранения заработной платы).

Компания также обязала работников отменить или отсрочить заграничные командировки и по возможности проводить рабочие встречи в режиме онлайн-конференций.

Пассажирам рекомендуется контролировать свое физическое состояние, измерять температуру и при малейших признаках респираторного заболевания (в частности, лихорадки и кашля) самоизолироваться и вызвать врача, регулярно проветривать помещения, а также по возможности осуществлять дезинфекционные меры.

Напомним, с 12 марта по всей Украине объявлен карантин из-за опасности распространения коронавируса.