Глава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
"Мы не видим оснований для развития таких событий".
Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что для дефолта Украины нет никаких оснований.
"Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем вообще сегодня вариант дефолта для Украины", - сказал он журналистам на брифинге в четверг.
Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда. Смолий рассчитывает, что это временное промедление.
"Новое правительство подтвердило позицию Украины о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы уже говорили, что осталось только несколько технических вопросов, чтобы согласовать формулировки соответствующих законов. Безусловно, наш базовый сценарий рассчитан на то, что у нас продолжится с МВФ", - сказал он.
Напомним, что за последние полтора года олигарх Игорь Коломойский несколько раз предлагал Украине объявить дефолт.
В то же время первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью LB.ua говорила, что дефолт для Украины – в любом случае плохо.
"Представьте ситуацию: вы "дефолтнули"! Это значит, что в ближайшем будущем вам никто денег не даст. Правительство выйти на внешние рынки не может, внутренний рынок уже максимально отдал возможное. Что получается: мы перестанем платить пенсии, зарплаты, финансировать армию? Или будем вынуждены поменять руководство НБУ для того, чтобы новое включило печатный станок? Инфляция залезет в кошелек каждого", - предупредила Рожкова.
По состоянию на конец 2019 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял 52,4%. Безопасным уровнем для экономики, как отмечали в Минфине, считается 60%.