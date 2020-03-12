Минсоцполитики хочет изменить правила определения прожиточного минимума

Прожиточный минимум - это наиболее значимый показатель в социальной политике.

Минсоцполитики хочет изменить правила определения прожиточного минимума
Фото: zik.ua

Министерство социальной политики совместно с народными депутатами Украины намерено в ближайшее время разработать новые подходы к формированию прожиточного минимума. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-центр Минсоцполитики.

"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", - сказала Лазебная.

По ее словам, прожиточный минимум - это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, помощи, штрафов.

Увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету этих выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.

Отмечается, что с целью обеспечения комплексного решения проблемы прожиточного минимума целесообразно изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход относительно оптимизации сферы применения прожиточного минимума как основного показателя борьбы с бедностью.

Напомним, общий показатель прожиточного минимума в Украине по состояния на 2020 год достиг 2189 гривен. Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 года повысилась на 13,2% до 4723 грн.

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