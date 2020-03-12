“Киевгаз” подал на “Оператора ГТС Украины” в суд

В АО “Киевгаз” заявили о начале судебной тяжбы с ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” по причине несогласия с несколькими пунктами предложенного типового договора. По мнению “Киевгаза”, договор не учитывает пропорции и специфику потребителей газа в столице. До этого со стороны регулятора отрасли НКРЕКП звучали обвинениня “Киевгаза” в саботировании заключения типового договора на транспортировку газа на протяжении двух месяцев.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Киевгаз”.

“АО “Киевгаз” является уникальным предприятием в сети операторов газораспределительных систем Украины. Около 85% природного газа в столице потребляют предприятия теплокоммунэнерго и только 15% – все остальные потребители. А это значит, что именно в случае подписания предложенного “типового договора” обеспечение потребителей в городе Киеве газом и теплом может оказаться под угрозой. Те, кто “типовым договором” пытаются сделать из Киева “типичный город” – очень ошибаются и идут откровенно ложным путем”, – говорится в сообщении.

В “Киевгазе” считают, что целью заявления о возможности срыва газоснабжения в столице Украины, может быть попытка давления на суд и создания паники среди потребителей.

В пресс-службе сообщили, что более двух месяцев АО “Киевгаз” и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” находятся в процессе заключения договора в соответствии с положениями Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины. А в это время АО “Киевгаз” “добросовестно выполняет свои обязанности надежного распределения газа для потребителей города Киева”.

Сообщается, что клиентами АО “Киевгаз” почти 800 тыс. столичных семей и около 1500 киевских предприятий, учреждений и бюджетных организаций.

“В то же время компания в полной мере выполняет обязанности, как перед потребителями, так и перед партнерами, ведь отсутствие типового договора между АО “Киевгаз” и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” никоим образом не лишает киевлян возможности получать природный газ. Более того, наша компания выполняет все условия договора, кроме пунктов, оспариваемых в судебном порядке”, – говорится в сообщении “Киевгаза”.

Напомним, что на прошлой неделе компанию “Киевгаз” обвинили в том, что она уже более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с ООО “Оператор ГТС Украины”. Так, “Киевгаз” остается единственным среди всех 44 операторов газораспределительных сетей в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС.

* ТОВ "Оператор ГТС України" (код ЄДРПОУ: 42795490)

** АТ "Київгаз" (код ЄДРПОУ: 03346331)