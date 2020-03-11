Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса

"Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году".

Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса. В то же время он заверил, что Украина входит в него в лучшем состоянии, чем в 2008 году.

Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства.

"Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с МВФ", - сказал он.

По его словам, 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества "без изменения условий, курса".

"Из восьми параметров, которые мы должны были выполнить, у нас остается два параметра. Мы надеемся все выполнить в течение двух, максимум трех недель", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина готова встретить финансовый кризис.

Напомним, что в понедельник, 9 марта, на рынке нефти произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вслед за этим обвалились мировые биржи.

Кроме того, мировая экономика замедляется из-за распространения коронавируса.

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