Прокуратура Киевщины вернула в госсобственность 5 га прибрежной полосы Каневского водохранилища

Прокуратура Киевщины вернула в госсобственность 5 га прибрежной полосы Каневского водохранилища

Прокуратурой Киевской области возвращено в государственную собственность земельные участки прибрежной защитной полосы Каневского водохранилища площадью около 5 га и стоимостью более 40 миллионов гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что Бориспольским районным судом было удовлетворено 3 иска Бориспольской местной прокуратуры о признании недействительными распоряжения и государственных актов на право собственности на земельные участки, а также истребования земельных участков.

Таким образом, прокуратура в суде добилась истребования из незаконного владения физических лиц трех земельных участков водного фонда общей площадью 5 га стоимостью более 40 млн гривен.

Отмечается, что в феврале 2020 года государственным регистратором во исполнение решения суда уже отменено право собственности ответчиков на указанные земельные участки и зарегистрировано за Киевской областной государственной администрацией, как за должным распорядителем земель указанной категории.

Напомним, Апелляционный суд прекратил договор аренды 176,5 га земли на Киевщине и вернул ее государству. Установлено, что между Госгеокадастром и физлицом был вопреки закону заключен договор аренды земли для якобы ведения фермерского хозяйства.

Отметим, что с 21 февраля вступает в силу закон, призванный обеспечить беспрепятственный и бесплатный доступ граждан к побережью водных объектов, в частности, пляжных зон. В случае, если ограждения или другие конструкции не будут демонтированы, для их владельцев предусмотрен штраф от 3400 до 11900 гривен, или от 200 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Соответствующий закон был принят Верховной Радой 29 октября 2019 года. Голоса “за” отдали 314 народных депутата. Впрочем, до сих пор ничего неизвестно о случаях применения штрафных санкций за ограждения, ограничивающие доступ граждан к водоемам.

Фото: ПрофиДом


Игорь Бровко, КиевВласть

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