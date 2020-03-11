В Полтавской области разоблачили хищение более одного миллиона гривен на ремонте лицея

СБУ разоблачила хищения более одного миллиона госсредств, предназначенных для ремонта лицея в Полтавской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ .

По предварительным данным следствия, хищения денег организовали представители коммерческих структур, которые были привлечены к проведению капитального ремонта лицея на территории Кременчугского района.

Для реализации сделки подрядчики искусственно завышали стоимость стройматериалов и выполненных работ, в частности, осуществления термомодернизации здания лицея.

По оперативной информации, в течение 2018 года и 1-го полугодия 2019 года дельцы присвоили более миллиона гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители обнаружили сведения о фактических расходах подрядных предприятий и другую финансовую документацию с доказательствами проведения сделки.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к этой деятельности.