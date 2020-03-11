Эстония объявила о начале экономического кризиса

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что Эстония вошла в фазу нового экономического кризиса. Так он прокомментировал последствия эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики, передает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме в передаче "Esimene Stuudio" телеканала ETV.

По словам министра финансов, экономический кризис в стране уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу. Однако из-за непредсказуемо меняющихся обстоятельств, планирование наперед практически невозможно.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

Он также отметил, что западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. "Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - добавил министр.

Напомним, в понедельник, 9 марта, на рынке нефти произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Цена нефти американской марки WTI рухнула на 30%. Если в пятницу торги закрылись на отметке 41,28 доллара за баррель, то в понедельник утром нефть торговалась на уровне ниже 29 долларов.

В тот же день, вслед за нефтью обвалился и европейский рынок акций.