Продажа "Проминвестбанка" не противоречила действующему законодательству, - Минюст

4 марта текущего года пакет акций ПАО "Проминвестбанк", дочернего банка роSSийской государственной корпорации ВЕБ. РФ в размере 99,7726% был продан с аукциона на фондовой бирже ПФТС. Об передает "Дело" со ссылкой на LegalHub и сообщение на официальном сайте биржи ПФТС.

Согласно сообщению, цена продажи пакета составила 268 млн 709 тысяч 960 грн за 5080310373 акций. Однако позже в СМИ появилось заявление роSSийского банка ВЕБ. РФ , что продажа украинской "дочки" является нарушением норм международного права, а ВЕБ. РФ намерена оспорить продажу в иностранном суде. Основанием является якобы решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи "Проминвестбанка" в Украине.

Заместитель министра юстиции Украины, Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Орешников прокомментировал возможный запрет продажи акций на основании решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года.

"В рамках подготовки к рассмотрению арбитражного иска ВЕБ. РФ к государству Украина о компенсации убытков, решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 по ходатайству ВЕБ. РФ Украина была обязана воздержаться от принудительной реализации акций "Проминвестбанка", владельцем которых является ВЕБ. РФ ", — сказал он.

Он добавил, что промежуточное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года о принятии мер обеспечения иска по своей сути является решением международного коммерческого арбитража не подлежащим признанию на территории Украины в порядке, предусмотренном главой 3 раздела IX Гражданского процессуального кодекса Украины.

Согласно раздела IX ГПК Украины, решение международного коммерческого арбитража (далее — МКАС) является обязательным для выполнения только и исключительно после его признания на территории Украины и предоставления разрешения на его исполнение компетентным судом по результатам рассмотрения соответствующего заявления. Одним из условий для предоставления разрешения на исполнение решения МКАС является его окончательность. Судебное решение компетентного украинского суда о предоставлении разрешения или отказе в таком разрешении на выполнение решения международного коммерческого арбитража на территории Украины вступает в законную силу по истечению срока на апелляционное обжалование или завершения апелляционного пересмотра.

ВЕБ. РФ подал в Киевский апелляционный суд заявление о признании на территории Украины решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года. Заявление ВЕБ. РФ принято к рассмотрению, делу был присвоен №824/178/19. Постановление Киевского апелляционного суда от 18 декабря 2019 года рассмотрение дела № 824/178/19 было приостановлено до рассмотрения Стокгольмским арбитражем ходатайство государства Украина от 21 октября 2019 года об отмене арбитражного решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года.

"Утверждение о существующем запрете проведения торгов на основании решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года не соответствует действительности, поскольку такое решение не прошло процедуру его легализации на территории Украины и не является обязательным для третьих лиц и государственных органов, — пояснил Иван Лещина.