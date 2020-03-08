На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.

37-летний мужчина пытался незаконно ввезти их в Украину.

На границе с Польшей в украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.
Фото: https://dpsu.gov.ua/

В пункте пропуска "Угринов" на границе с Польшей пограничники изъяли у жителя Львовской области 500 тыс. евро и 240 тыс. долларов. Об этом сообщили в воскресенье в Госпогранслужбе.

37-летний мужчина пытался незаконно ввезти их в Украину.

"Во время погранично-таможенного контроля автомобиля “Мерседес” в международном автомобильном пункте пропуска “Угринов” пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение об углубленном осмотре авто", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира незадекларированную наличку в размере около 240 тысяч долларов США и 500 тысяч евро. Деньги были расфасованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

В отношении водителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.

Напомним, ранее на Закарпатье предотвратили контрабанду медицинских масок в Румынию. Правонарушители планировали переместить в Румынию 3650 штук масок.

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