Приватбанк начал подготовку к продаже "Буковеля"

Банку принадлежит две трети комплекса.

Государственный Приватбанк собирается избавиться от непрофильных активов, доставшихся от прежних владельцев, и готовится продать часть горнолыжного курорта "Буковель".

Об этом сообщила заместитель главы правления Приватбанка Галина Пахачук, информирует НВ Бизнес.

По ее словам, госбанк начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта.

По данным правления, когда этот комплекс попал на баланс Приватбанка после национализации финучреждения, его задекларированная стоимость составляла 12,6 млрд грн.

В комплекс входят отель "Звезда Буковеля", отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки. Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

"Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО "Скорзонера" (связанная с бывшими владельцами Приватбанка, - ред.)", - уточнила Пахачук.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

В ноябре 2019 года Коломойский заявлял, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.