ВВП в Украине упал впервые с 2016

Сокращение ВВП в январе 2020 оценено на уровне 0,5%.

ВВП в Украине упал впервые с 2016
Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает уровень падения валового внутреннего продукта в январе 2020 году в 0,5%.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства.

С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.

"Как результат, в январе 2020 года уменьшение сводного индекса производства составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", - говорится в обзоре.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года ВВП вырос на 1,3% при увеличении СИП на 0,4%.

По данным министерства, спад производства в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Среди факторов, которые повлияли на снижение производства в ведомстве назвали:

  • снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплой зимы
  • низкую конъюнктуру на мировых рынках стали
  • низкий спрос на природный газ в странах ЕС

В обзоре отмечается, что сокращение строительства и внутренней торговли не произошло благодаря высокой инвестиционной активности в сфере строительства и росту покупательской способности граждан.

В целом, в ведомстве прогнозируют сдержанный рост экономики в течении всего года, особенно в I квартале года, поскольку к указанным факторам присоединяются риски, связанные с распространением коронавируса и возможный спад мировой экономики.

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