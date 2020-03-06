Samsung перенесёт часть производства смартфонов во Вьетнам из-за коронавируса

Компания Samsung Electronics заявила в пятницу о намерении временно перенести часть производства смартфонов во Вьетнам из Южной Кореи после того, как ей пришлось вновь закрыть завод в Куми из-за положительного теста на коронавирус ещё одного работника.

REUTERS/Kim Hong-Ji

По словам представителя компании, этот завод возобновит производство в субботу. Здесь выпускаются модели премиум-класса, такие как Galaxy S20 и складные смартфоны Galaxy Z Flip.

С конца февраля было зафиксировано в общей сложности шесть случаев положительных тестов на коронавирус у рабочих производственного комплекса в Куми, находящегося невдалеке от Тэгу — эпицентра вспышки заболевания новым коронавирусом в Южной Корее.

«Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется, мы вернём производство в Куми», — сообщила представитель компании.



