Таможня ответила на претензии Зеленского

Президенту указали на снижение импорта и сильную гривну.

?Таможня ответила на претензии Зеленского
Фото: od.sfs.gov.ua

Государственная таможенная служба объяснила, почему план по сборам в бюджет за два месяца недовыполнили на 13 млрд гривен.

4 марта во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский сказал, что Таможня собирает "лайки в фейсбуке", а не средства в государственную казну.

Однако ведомство объяснило, что недобор денег связан с объективными факторами: падением сырьевого импорта и разницей между курсом, заложенным в бюджет, и реальной стоимостью гривны.

"Доходы бюджета от таможни напрямую зависят от объемов налогооблагаемого импорта. На объемы такого импорта, как вы понимаете, Таможня НЕ влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", - говорится в фейсбуке Таможни.

Налогооблагаемый импорт в начале 2020 года сократился на 0,21 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Но это не все. Есть еще один фактор, который объясняет, почему Таможня недодала. В бюджет-2020 правительство заложило курс доллара на уровне 27 грн. В январе-феврале 2020 гривна укрепилась: 1$ = 23,68-24,57 грн. О чем это говорит? Когда стоимость импортируемого товара в долларах осталась такой же, а в гривне она снизилась, так как курс гривны укрепился, мы получаем меньше налогов. То есть Таможня при таких раскладах меньше собирает", - объяснило ведомство.

По его данным, гривневые поступления за январь-февраль 2020 года были на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но долларовые остались почти на прошлогоднем уровне.

Напомним, что Министерство финансов раньше тоже заявляло, что невыполнение бюджета объясняется отличием фактических макропоказателей от заложенных в госбюджете на 2020 год.

Гривна оказалась крепче (в феврале курс в 24,6 грн/$ был ниже учтенного в бюджете в 27 грн/$), объемы импорта и цены на газ ниже, средняя зарплата росла медленнее, чем ожидалось.

Государственная таможенная служба начала работу в декабре 2019 года.

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