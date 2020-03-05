Международные резервы Украины в феврале выросли до $26,6 млрд

Международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3% и на 1 марта 2020 года составили 26,623 млрд долларов (в эквиваленте) по сравнению с 26,29 млрд долларов месяцем раньше.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Фото: bank.gov.ua

Рост резервов обеспечила в основном благоприятная ситуация на валютном рынке.

"Чистое предложение валюты увеличилась вследствие сохранения на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременного уменьшения спроса на валюту со стороны импортеров из-за более низких цен и потребности в энергоносителях на фоне теплой зимы, а также распространения в мире коронавируса, что усложнило торговлю и сдерживало международный туризм. Как результат, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на 689,0 млн долл. США ", - сообщили в НБУ.

На обслуживание и погашение государственного долга из резервов потратили 768,8 млн долларов. В то же время в течение месяца правительство привлекло 202,3 млн долларов за счет размещения валютных ОВГЗ.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на 207,2 млн долларов (в эквиваленте).

По состоянию на 1 марта 2020 года объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.