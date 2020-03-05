Верховный суд признал законным 33-миллионный штраф для "Укрспирта" за злоупотребление монопольным положением

Госпредприятие устанавливало разные цены для разных покупателей без объективных причин.

Верховный суд признал законным 33-миллионный штраф для
Фото: ukrspirt.com

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда признал законным решение Антимонопольного комитета (АМКУ) оштрафовать "Укрспирт" на 33 млн гривен за злоупотребление положением на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В решении АМКУ от 20 декабря 2018 говорилось, что в 2017-2018 годах "Укрспирт" занимал монопольное положение на общегосударственном рынке оптовой реализации спирта этилового ректифицированного с долей 100%, и без объективных причин устанавливал для покупателей цены на спирт на разном уровне, без привязки к объемам закупки и другим критериям.

АМКУ посчитал такие действия "Укрспирта" злоупотреблением положения на рынке и наложил штраф в размере 33 млн гривен с обязательством в двухмесячный срок устранить причины возникновения и прекратить нарушение законодательства.

Однако "Укрспирт" обратился с иском против Антимонопольного комитета о признании недействительным этого решения. Исковые требования предприятия обосновывались тем, что спорное решение является незаконным и необоснованным в связи с неполным выяснением и недоказанностью значащих для дела обстоятельств, а также неправильным применением норм материального права.

В августе 2019 Хозяйственный суд отказал "Укрспирту" в удовлетворении его иска, затем предприятию отказали в апелляции в Северном апелляционном хозяйственном суде.

"5 марта 2020 Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда решение судов предыдущих инстанций оставил без изменений, а кассационную жалобу "Укрспирта" - без удовлетворения", - подытожили в Верховном суде.

Напомним, в 2018 году АМКУ пришел к выводу, что "Укрспирт" бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки и безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей. Также госпредприятие снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

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