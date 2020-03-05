На столичном Центральном ж/д вокзале демонтируют 26 МАФов

В прошлом году УЗ ликвидировала 10 МАФов на Вокзальной площади.

Предприятие "Укрзализныця" намерена демонтировать 26 торговых точек возле Центрального железнодорожного вокзала столицы. Об этом сообщил пресс-центр перевозчика.

"К концу недели "Укрзализныця" начнет вторую масштабную волну демонтажа МАФов на станции Киев-Пассажирский. Под ликвидацию подпадет 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала", - отметил член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский.

В планах снести 10 МАФов, расположенных на площади возле западного подземного перехода и ещё 16 точек в конкорсе, который объединяет Центральный и Южный вокзалы.

При этом, МАФы которые останутся на вокзале будут реконструированы и приведены к единому стилю. Для усиления правопорядка на вокзале с февраля 2020 года "Укрзализныця" привлекла работников Национальной полиции.

Сейчас на территории Центрального и Южного вокзалов расположено 15 постов Управления полиции охраны, на которых дежурят 25 правоохранителей.

Отмечается, что в пролом году УЗ ликвидировала 10 МАФов на Вокзальной площади.

Напомним, в "Укрзализныце" подсчитали, какие внутриукраинские направления стали самыми популярными в 2019 году. Согласно данным, самым популярным стал поезд №45/46 Ужгород-Лисичанск (самый длинное жд сообщение в Украине). Им воспользовалось 1,17 млн пассажиров.