НБУ включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка

Укрсоцбанк в прошлом году был поглощен Альфа-Банком.

НБУ включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка
Фото: НБУ

Национальный банк включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка. Об этом сообщил пресс-центр НБУ.

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк.

Системно важными являются 14 банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Украина), А-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Пивденный".

Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 и будет зависеть от значения показателя системной важности банка.

Буфер системной важности составит 1% для "Райффайзен Банка Аваль", Альфа-банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАСкомбанка, Universal Bank, ОТП Банка, Банка "Пивденный" и Кредобанка.

Буфер системной важности составит 1,5% для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

Буфер системной важности составит 2% для Приватбанка.

Эти банки также должны разработать планы восстановления деятельности согласно требованиям НБУ. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

Кроме того, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

Напомним, в середине февраля в НБУ предсказали снижение ставок по депозитам ниже 10%. Национальный банк считает, что при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом в Украине могут резко снизиться ставки по депозитам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания "Милтон Групп" обворовала иностранцев на €65 млн за год, - СМИ
Кабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособияКабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособия
Крупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил свою работуКрупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил свою работу
СБУ предотвратила закупку сертифицированных в РоSSии деталей для бронетехники по завышенным ценамСБУ предотвратила закупку сертифицированных в РоSSии деталей для бронетехники по завышенным ценам
Апелляционный суд отменил решение о сносе верхних этажей "дома-монстра" на ПодолеАпелляционный суд отменил решение о сносе верхних этажей "дома-монстра" на Подоле
Блок рекламы


Похожие новости
11 частных банков решили присоединиться к кредитной программе "5-7-9"11 частных банков решили присоединиться к кредитной программе "5-7-9"
НБУ почти вдвое сократил число банков для стресс-тестов в 2020НБУ почти вдвое сократил число банков для стресс-тестов в 2020
НБУ больше 150 раз раскрывал банковскую тайну в 2019 годуНБУ больше 150 раз раскрывал банковскую тайну в 2019 году
В Днепропетровской области грабитель украл с банковских карточек более миллиона гривенВ Днепропетровской области грабитель украл с банковских карточек более миллиона гривен
Суд отказался внести "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаковСуд отказался внести "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаков
Смолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФСмолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУВ Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
НБУ объявил результаты стресс-тестирования банковНБУ объявил результаты стресс-тестирования банков
Нацбанк повысил тарифы на обеспечение банков банкнотами крупного номиналаНацбанк повысил тарифы на обеспечение банков банкнотами крупного номинала
Последние новости
Подгружаем последние новости