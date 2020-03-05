Проминвестбанк продан на бирже ПФТС за 269 млн гривен
Акции взыскала и выставила на продажу фирма Коломойского.
В среду, 5 марта, на бирже ПФТС продали 99,7726% акций Проминвестбанка.
Стоимость сделки составила 268,71 млн гривен, сообщается на сайте ПФТС.
Имя покупателя не сообщается, не знают его и в роSSийском ВЭБ, которому принадлежал Проминвестбанк.
Как сообщает "Интерфакс", РоSSия намерена компенсировать потерю дочернего банка с Украины ее зарубежными активами.
"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.
В июне 2019 года ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ 1998 года.
Тогда же стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций ПИБа. По решению суда их взыскали в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.
На этой неделе ВЭБ сообщил, что Стокгольмский арбитраж подтвердил свое решение о запрете продажи акций ПИБа.
ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году.