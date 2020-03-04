МВФ призывает страны-участницы выступить единым фронтом против коронавируса

"Мы призвали всех в МВФ использовать имеющиеся инструменты финансирования, чтобы помочь странам-членам, которые в этом нуждаются".

МВФ призывает страны-участницы выступить единым фронтом против коронавируса
Фото: premiumtimesng.com

Международный валютный фонд в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в мире призывает страны-участницы выступить единым фронтом против опасного заболевания.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МВФ.

Сообщается, что все 189 стран-участниц Фонда "должны выступить единым фронтом, чтобы решить проблемы, связанные с распространением коронавируса и экономическими последствиями эпидемии".

"Мы призвали всех в МВФ использовать имеющиеся инструменты финансирования, чтобы помочь странам-членам, которые в этом нуждаются. Мы уверены, что, работая вместе, мы преодолеем вызов, который стоит перед нами, и восстановим рост и процветание для всех", - говорится в заявлении.

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В МВФ также отметили, что экономическое и финансовое влияние коронавируса уже ощущается.

Напомним, количество больных коронавирусом в мире превысило 93 тыс., выздоровели более 50 тыс.человек.

Евросоюз повысил уровень угрозы распространения заболевания с умеренного до высокого.

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