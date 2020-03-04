ФГИ продал 24 автостанции в Киеве и области за 231 млн гривен

"Киевпассервис" продан компании "Бастион-Груп".

ФГИ продал 24 автостанции в Киеве и области за 231 млн гривен
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества 4 марта провел успешный аукцион по продаже 99,99% акций компании "Киевпассервис", в собственности которого находится шесть автостанций в Киеве и 18 автостанций в Киевской области.

Об этом говорится на сайте "Prozorro.Продажи".

Предприятие с начальной стоимостью 196 млн гривен в ходе аукциона удалось продать за 231 млн гривен. Победителем торгов стало ООО "Бастион-груп", принадлежащее бизнесмену Владимиру Ивчуну.

"Киевпассервису" принадлежат автостанции "Подол" (улица Нижний Вал), "Дарница" (проспект Гагарина), "Полесье" (площадь Шевченко), "Киев" (проспект Науки), "Южная" (улица Глушкова) и "Дачная" (проспект Победы) на территории столицы.

Фото: privatization.gov.ua

Также компания владеет автостанциями в 17 населенных пунктах Киевской области, в том числе в Белой Церкви, Богуславе, Обухове.

Фото: privatization.gov.ua

Победитель аукциона должен сохранить основной вид деятельности компании - обслуживание наземного транспорта и деятельность автостанций - в течение минимум пяти лет в Киеве и 15 лет - в области. Также на него возложены обязанности погасить долги компании и не сокращать сотрудников в течение минимум шести месяцев.

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