На Закарпатье предотвратили контрабанду медицинских масок в Румынию

Правонарушители планировали переместить в Румынию 3650 штук масок.

Инспекторы пограничной службы «Дюла» Мукачевского отряда сегодня ночью, 4 марта, предотвратили незаконное перемещение в Румынию более 3 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.

Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Сами же «курьеры», вероятнее всего, сбежали с помощью мотоцикла, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства. Продолжаются поисковые мероприятия.

Напомним, жителю Черновцов, у которого диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, стало лучше. Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и небольшой кашель. У него нормальный аппетит.

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