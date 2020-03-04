На Закарпатье предотвратили контрабанду медицинских масок в Румынию

Инспекторы пограничной службы «Дюла» Мукачевского отряда сегодня ночью, 4 марта, предотвратили незаконное перемещение в Румынию более 3 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.

Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Сами же «курьеры», вероятнее всего, сбежали с помощью мотоцикла, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства. Продолжаются поисковые мероприятия.

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