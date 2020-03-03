Кабмин направил на приватизацию еще 431 предприятие, в том числе ГПЗКУ и "Артемсоль" (обновлено)

"В целом это огромное число - больше 900. Больше, чем за всю историю Украины".

Кабинет министров решил передать на приватизацию еще 431 предприятие, которое принадлежит государству.

Об этом на брифинге после заседания правительства во вторник сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня правительство приняло решение о передаче еще 431 объекта на приватизацию в Фонд государственного имущества. Там они будут готовиться и по прозрачной процедуре в течение некоторого времени - продаваться", - сказал он.

Гончарук напомнил, что в 2019 году правительство уже передало больше 500 объектов на приватизацию.

"В целом это огромное число - больше 900. Это больше, чем за всю историю Украины", - сказал премьер.

По его словам, речь идет о передаче таких "коррупционных кормушек", как Государственная продовольственно-зерновая корпорация, ГАК "Хлеб Украины", "Артемсоль".

В телеграм-канале премьер-министра говорится, что "Артемсоль", например, занималась манипуляциями цен на соль, а его руководство фигурирует в уголовных делах о взяточничестве.

"Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль. Более того, руководство госпредприятия являются фигурантами дел о взятках в 800 тыс. гривен",- подчеркнул Гончарук.

По его словам, предприятие "Артемсоль" и другие предприятия будут приватизированы через прозрачный аукцион.