Кабмин направил на приватизацию еще 431 предприятие, в том числе ГПЗКУ и "Артемсоль" (обновлено)

"В целом это огромное число - больше 900. Больше, чем за всю историю Украины".

Кабмин направил на приватизацию еще 431 предприятие, в том числе ГПЗКУ и "Артемсоль" (обновлено)
Фото: osh13-soledar.at.ua

Кабинет министров решил передать на приватизацию еще 431 предприятие, которое принадлежит государству.

Об этом на брифинге после заседания правительства во вторник сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня правительство приняло решение о передаче еще 431 объекта на приватизацию в Фонд государственного имущества. Там они будут готовиться и по прозрачной процедуре в течение некоторого времени - продаваться", - сказал он.

Гончарук напомнил, что в 2019 году правительство уже передало больше 500 объектов на приватизацию.

"В целом это огромное число - больше 900. Это больше, чем за всю историю Украины", - сказал премьер.

По его словам, речь идет о передаче таких "коррупционных кормушек", как Государственная продовольственно-зерновая корпорация, ГАК "Хлеб Украины", "Артемсоль".

В телеграм-канале премьер-министра говорится, что "Артемсоль", например, занималась манипуляциями цен на соль, а его руководство фигурирует в уголовных делах о взяточничестве.

"Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль. Более того, руководство госпредприятия являются фигурантами дел о взятках в 800 тыс. гривен",- подчеркнул Гончарук.

По его словам, предприятие "Артемсоль" и другие предприятия будут приватизированы через прозрачный аукцион.

Напомним, в декабре 2019 года ГБР раскрыло схему вымогательства 800 тыс. гривен, к которой причастны чиновники "Артемсоли" и СБУ. Они вымогали деньги за содействие в ускоренном перечислении денежных активов согласно с актами приема выполненных подрядных работ, заказчиком которых было предприятие.

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