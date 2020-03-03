Компания "Милтон Групп" обворовала иностранцев на €65 млн за год, - СМИ

Украинская компания "Милтон Групп", которая предлагала заоблачные доходы от вложений в криптовалюту для своих инвесторов, только в 2019 обворовала пожилых иностранцев со всего мира на 65 млн евро.

Об этом говорится в материале "Призрачные биткоины и торговцы мечтами", опубликованном Слідство.інфо.

"Журналисты Dagens Nyheter (Швеция), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и партнерских агентств, среди которых "Слидство.Инфо", в течение нескольких месяцев исследовали ее работу. Репортерам удалось пообщаться с более сотней жертв компании, а также получить много информации от бывшего сотрудника фирмы", - говорится в публикации.

Парень рассказал, что большинство работников в колл-центре не имеют опыта продаж финансовых продуктов. Во время тренингов в компании их учили "продавать эмоции": "Они говорили: вы можете продать мечты".

По словам Алексея, работники колл-центра хорошо понимали, что помогают обманывать людей.

"Эта компания, то, что они делают, это все фейк, все подделка. Они просто воруют деньги у людей", - заявил бывший сотрудник компании.

Сотрудники контакт-центра ежедневно совершают до 300 звонков. Офис разделен на различные языковые подразделения - русский, английский, итальянский и испанский, каждый из которых ориентирован на те или иные регионы. Сам офис тщательно охраняют, а работникам даже запрещено пользоваться персональными телефонами на работе.

Как утверждает СМИ , колл-центр "Милтон Групп" находится в центре Киева недалеко от Крещатика на верхних этажах ТРЦ Mandarin Plaza. Компания существует чуть больше трех лет.

"Согласно госреестру, ее владельцем является житель Грузии Иракли Дадивадзе, но сотрудники называют настоящим владельцем компании другого человека – израильтянина с грузинскими корнями Давида Тодуа", – говорится в расследовании.

"Например, Давид Тодуа в украинских реестрах упоминается как Давит Тодва. Мужчина является совладельцем нескольких украинских фирм совместно с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом (Давитом) Кезерашвили. Его в 2013 году обвинили в получении 12 миллионов долларов взятки за то, что тот "закрывал глаза" на массовую контрабанду спирта в Грузию из Украины. Впоследствии политика оправдали.

Одна из компаний, которой Тодуа владеет совместно с Кезерашвили, "Проджект Партнерс" работает в области программирования и обработки данных. Через "Проджект Партнерс" Тодуа и Кезерашвили также обладают компаниями "Фирма Спец-трейдинг" и частично "Елиткомфортбуд". Директором компании "Проджект Партнерс" является Гия Гецадзе – бывший заместитель министра юстиции Грузии. Интересно, что такую же должность Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года. Совладельцем "Елиткомфортбуд" является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и один из лидеров его партии "Единое национальное движение", а также член "Движения Новых сил Михаила Саакашвили" и кандидат в нардепы Украины Иван Мосашвили", – сказано в материале.

Журналисты обратились к украинским правоохранителям с вопросами, является ли компания "Милтон Групп" фигурантом официальных расследований, но ответ пока что не предоставили, переслав вопрос в Офис генерального прокурора.