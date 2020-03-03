"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018

Расходы на оплату труда сотрудников составили более 70% от доходов компании.

"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018
Фото: Укрпошта

"Укрпочта" получила за 2019 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытками в 627 млн грн в 2018 году.

Таким образом финансовый результат компании за год улучшился на 1,2 млрд грн, информирует пресс-служба компании.

"Чистый доход от реализации товаров, работ, услуг АО «Укрпочта» в 2019 году составил около 8,1 млрд грн. Он вырос почти на 1,3 млрд грн, или на 18,7% по сравнению с 2018 годом", - говорится в сообщении.

По данным компании, в 2019 доходы от письменной корреспонденции и мелких пакетов выросли на 23,9%, посылок - на 22,8%, платежей - на 20,5%, периодических изданий - на 6,5%. Также в 2019 "Укрпочта" получила 69 млн грн дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году.

В прошлом году компания заплатила 2,5 млрд грн налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды. Это на 14,4% больше, чем в 2018 году.

Также "Укрпочта" сообщила об увеличении расходов на оплату труда сотрудников до 4,7 млрд грн (увеличение на 411,3 млн). Вместе с начислениями эти выплаты составили 5,8 млрд, или более 70% от доходов компании.

Кроме того, утверждают в компании, более 80% фонда заработной платы "Укрпочты" составляют затраты на производственный персонал. Они в 2019 выросли на 400 млн грн. "Эти средства были направлены на зарплаты работникам производственных специальностей, материальное поощрение операторов, почтальонов, начальников отделений связи и их заместителей", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7443,1 грн.

Ранее сообщалось, что что гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в 2020 году будет получать 1,89 млн гривен в месяц.

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