Владелец "АТБ" Буткевич хочет строить малые ядерные реакторы в Украине

Он уверен, что за энергетикой в Украине большое будущее.

Совладелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич намерен развивать добычу и переработку в Украине урана и редкоземельных металлов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Дмитрию Гордону.

"Нужно поднимать промышленность и вкладывать деньги в те возможности, которые есть в стране. Вот мы купили месторождение на аукционе. И моя мечта строить ядерные реакторы в Украине", - отметил Буткевич.

Кроме того, в интервью бизнесмен уточнил, что речь идет о малых ядерных реакторах, и что он уже встречался со всеми основными мировыми производителями.

Этим проектом он занимается вместе с партнерами - Виталием Якименко и Александром Настенко, которые инвестируют в разведку и разработку месторождений урана и редкоземельных металлов (бериллий, цирконий, титан, графит).

По словам Буткевича, средства для развития этого проекта он получает от продажи собственной недвижимости в США . "У меня есть недвижимость в Америке, я сейчас ее продаю, чтобы развивать направление, которым сейчас занимаюсь. В 2012—2013 гг. приходилось страховаться. Купили некоторые вещи через компании… все законно", - рассказал Буткевич.

Месторождения этих минералов в основном расположены в Житомирской и Кировоградской областях. Но процесс идет сложно, в том числе из-за сопротивления местного населения, которое считает, что разработка может навредить экологии.

"Это серьезное дело. Когда СМИ пишут, что у нас друг какой-то, мы в чьем-то окружении. В то же время разрешение на разведку месторождения урана мы получали 3 года. На разведку! Это сейчас я вкладываю деньги, чтобы разведать - как лежит, как лучше делать, какие запасы, их качество", - подчеркнул Геннадий Буткевич.

Бизнесмен уверен, нельзя быть сырьевым придатком у развитых стран.

"Надо делать добавленную стоимость, перерабатывать здесь и создавать тот продукт, который будет иметь большую добавочную стоимость", - сказал совладелец АТБ.

При этом он уверен, что за энергетикой в Украине большое будущее. У страны есть все, чтобы она была энергетически независимой и даже продавала излишки.

Буткевич также упомянул, что инвестировал часть средств в фонд, созданный Ильей Пономаревым для инвестиций в углеводороды, но не участвует в операционном управлении. Речь о компании Trident Acquisitions Corp, которая была одним из основных претендентов на газоносную площадь Дельфин на шельфе Черного моря.