Бывший глава Nissan, которого должны были судить в Японии, неожиданно оказался в Ливане

Карлосу Гону удалось избежать суда.

?Бывший глава Nissan, которого должны были судить в Японии, неожиданно оказался в Ливане
Карлос Гон
Фото: Asahi

Бывший глава Nissan Карлос Гон, которого должны были судить в Японии по обвинению в сокрытии доходов, неожиданно оказался в Ливане.

Об этом пишет Reuters.

"Я сейчас нахожусь в Ливане, и больше не буду находиться в заложниках мошеннической системы правосудия Японии, где действует презумпция вины, широко распространена дискриминация, а основные права человека нарушаются", - говорится заявлении бывшего топ-менеджера, распространенном в ночь на вторник, 31 декабря.

Он заявил, что "не сбежал от правосудия, а избежал неправосудия и политических гонений".

Каким образом ему удалось оказаться в Ливане, Гон не сообщил. По данным ливанского издания Al-Joumhouriya, Гон прилетел в Бейрут из Турции на частном самолете.

Между Японией и Ливаном нет договора об экстрадиции.

Напомним, что Карлоса Гона, который был главой альянса Renault–Nissan–Mitsubishi, арестовали в ноябре 2018 года по подозрению в финансовых нарушениях на территории Японии. Через несколько месяцев его отпустили под залог без права выезда за границу. Общая сумма внесенных им средств составила 14 млн долларов.

Его должны были судить в апреле 2020 года.

Бразилец ливанского происхождения Карлос Гон был одним из немногих иностранных топ-менеджеров в Японии. Он начинал свою карьеру в Michelin во Франции, потом перешел в Renault. В 1999 году присоединился к Nissan, когда тот был куплен французским производителем, а в 2001 году стал CEO и спас Nissan от банкротства.

За минувший год он был уволен со всех должностей в альянсе Renault–Nissan–Mitsubishi.

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