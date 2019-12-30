С 1 января Болгария будет получать газ в обход Украины

В Болгарии считают "Турецкий поток" более конкурентным.

С 1 января Болгария будет получать газ в обход Украины
Фото: oilreview.kiev.ua

Болгария с 1 января 2020 года будет получать роSSийский газ в обход Украины и Румынии.

Об этом сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, передает Голос Америки.

По словам Петковой, новый газопровод "Турецкий поток" является более конкурентным и предусматривает снижение цены на газ на 5% ежегодно.

"Мы меняем место получения газа из РоSSии. Причина - экономическое влияние и лучшие условия для болгарских потребителей", - сказала министр энергетики Болгарии.

Болгария покупает практически весь свой газ - около 3 млрд кубометров - у роSSийской компании "Газпром". С 2020 года страна надеется диверсифицировать газоснабжение и треть из своих газовых потребностей удовлетворять за счет закупок из Азербайджана по "Турецкому потоку".

Как сообщалось, церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который РоSSия построила для ликвидации зависимости от украинской ГТС, намечена на 8 января 2020 года.

Газопровод проложен по дну Черного моря от роSSийского города Анапа до Кыйыкёя на побережья Турции.

Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" - часть роSSийского плана по отказу от транзита через Украину.

Напомним, что черноморский газопровод РоSSии сперва планировали строить до Болгарии (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 года был отменен.

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