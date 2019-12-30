Государственная налоговая служба впервые с 2011 года выполнила свою бюджетную долю

Поступления в общий фонд госбюджета составили 457,3 млрд.

Государственная налоговая служба впервые с 2011 года выполнила свою бюджетную долю
Сергей Верланов
Фото: Facebook / Сергей Верланов

Государственная налоговая служба впервые с 2011 года внесла в бюджет всю заложенную для нее сумму. Об этом на своей странице в Facebook написал ее глава Сергей Верланов.

"Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет. Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, без необоснованных штрафов и дочислений", – отметил он.

Верланов пояснил, что количество плановых и внеплановых проверок сократилось на 14%, а в 2020 году планируется их сокращение еще на 20%.

"Поступления в общий фонд госбюджета составили 457,3 млрд, с перевыполнением 17,1% (66, 7 млрд гривен). Возмещено 151, 9 млрд гривен ПДВ, что больше на 15,4% (20,2 млрд гривен", – заявил глава Государственной налоговой службы.

Фото: #facebook#.com/sergey.verlanov

Напомним, во время проведения налоговой реформы в 2020 года налоговая служба может снизить налоги для украинцев с маленькими зарплатами.



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