Швейцарский подрядчик решил не достраивать "Северный поток - 2" и вывел суда из Балтийского моря

До завершения строительства осталось всего 160 километров.

?Швейцарский подрядчик решил не достраивать "Северный поток - 2" и вывел суда из Балтийского моря
Фото: allseas.com

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", решила не возобновлять работы, несмотря на отсрочку американских санкций.

Об этом сообщили роSSийские государственные информационные агентства РИА Новости и ТАСС.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

На следующий день трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - объявила о приостановке работ и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

РоSSия планирует достраивать "Северный поток" судном "Академик Черский", но, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, на его подготовку "потребуется некоторое время". Сейчас это судно находится в порту Находки, то есть на противоположном конце РоSSии.

Фото: Владимир Евдокимов / youtube.com

Новак считает, что "Северный поток - 2" может быть достроен до конца 2020 года.

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