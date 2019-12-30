Минюст в 2019 году взыскал 6,5 млрд гривен алиментов и 500 млн гривен долгов по зарплате

Министерство юстиции взыскало 6,5 миллиардов гривен долгов по алиментам и 500 млн гривен - долгов по зарплате в 2019 году.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Министр отметил, что алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.

"Алименты - это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа и законодательные изменения были тогда введены. Этого было тогда достаточно, чтобы ввести нормальный механизм уплаты алиментов", - отметил Малюська.

Он добавил, что в 2019 года взыскано 6,5 млрд гривен, но проблема неуплаты алиментов по-прежнему остается. Также он добавил, что эту "эффективную" систему взыскания хотели бы применить в других сферах, но "нужно политическое решение".

"В 2019 году взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен. Это очень много. То есть проблема остается, но существующие средства позволяют работать с такой задолженностью. Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо. Наши исполнители очень бы хотели, чтобы такие же элементы можно было применять и к другим должникам. Но это уже сложное политическое решение", - заявил министр.

Говоря о зарплатах сотрудников госпредприятий, глава Минюста заявил: "У нас за 2019 год примерно полмиллиарда гривен взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь много должников находятся в государственном секторе - коммунальные предприятия; предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия".

Напомним, с 29 августа в Украине резко увеличился размер алиментов, а также появилась индексация долгов по ним. Подробнее о новшествах, связанных с алиментами, можно прочитать в статье "Война за алименты".

12 декабря СМИ сообщили, что Малюська пригрозил, что уволится, если ему не повысят зарплату "хотя бы до 80 тыс. гривен". Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что глава Минюста подал в отставку. После этого Малюська опубликовал в фейсбуке фото своего стола, на котором лежат его ботинки и заявил, что "держит интригу". Однако позже в комментарии LB.ua он опроверг эту информацию.

В эфире одного из украинских телеканалов он назвал себя достаточно обеспеченным человеком и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает".