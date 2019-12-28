НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ братьев Дубневичей

Причастность Дубневичей к схеме не установлена.

НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ братьев Дубневичей
ТЭЦ в Новояворовске
Фото: zaxid.net

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 декабря передали в суд обвинительный акт по делу о хищении 300 млн кубометров газа сотрудниками компаний "Энергия - Новый Раздол", "Энергия - Новояворовск" и "Энергия" (конечные бенефициары - братья Дубневичи).

Об этом говорится на сайте НАБУ и в фейсбуке САП.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза" природного газа для производства тепловой энергии населению.

С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных. Однако, как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения.

Этот газ они пустили на производство электричества, которое в дальнейшем реализовали госпредприятию "Энергорынок" - ее поставили по тарифу, определенному исходя из себестоимости электроэнергии, производимой из газа по рыночной цене.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По мнению детективов бюро, НАК "Нафтогаз Украины" в результате этой "схемы" был причинен ущерб в размере 1,4 млрд гривен.

Судить будут четырех человек, в том числе директора ООО "Энергия - Новояворовск" Адрея Гнатуша, которому вменяют ч.5 ст.191 (хищение), ч.3 ст.209 (отмывание денег), ч.2 ст.366 (служебный подлог).

Организатором схемы считается советник директора ООО "Энергия" Игорь Кучма.

Директор ООО "Энергия-Новый Раздел" Евгений Коза объявлен в розыск.

Причастность Ярослава Дубневича и Богдана Дубневича к хищению газа на принадлежащих им ТЭЦ не установлена.

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