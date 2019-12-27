"Газпром" выплатил "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд

Суммарно НАК по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд.

"Газпром" выплатил "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд
Фото: argumentua.com

РоSSийский газовый монополист "Газпром" выплатил "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в фейсбуке."«Нафтогаз» получил от Газпрома 2,9 млрд долл. - остаток по решению арбитража. Суммарно «Нафтогаз» по результатам транзитного арбитража получил 5 млрд долл., - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшний платеж "Газпрома", включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации, а также процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года.

"«Нафтогаз» приветствует признание роSSийской стороной необходимость выполнять решения арбитражей 2017-2018 г.г. и ее намерение продолжать транспортировки газа в ЕС через территорию Украины. Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020", - отмечается в сообщении.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере

4,63 млрд долл. Это решение означает, что "Газпром" должен был оплатить "Нафтогаза" около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации - 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63млрд долл. (45%) "Нафтогаз" получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

20 декабря в Минске Украина и РФ подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

Помощник президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что на переговорах 20 декабря роSSийская сторона согласилась выплатить Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Он также отметил, что выплата долга состоится деньгами. Ранее также обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами "Газпрома", которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.

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