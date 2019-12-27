Издание "theБабель" закрывается из-за прекращения финансирования

Соучредители интернет-издания "theБабель" и его руководители Екатерина Коберник и Глеб Гусев сообщили, что покидают проект, поскольку инвесторы (олигарх Игорь Коломойский, чьи интересы представляет Ярослав Пахольчук) с нового года прекращают его финансирования.

Об этом Коберник и Гусев сообщили в фейсбуке.

"С нового года нынешнего «theБабель» больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос «почему?» - финансирование проекта прекратили. Почему - не знаю. Не спрашивайте, лично мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой - не знаю. Это решат акционеры, которые остались. Меня и Глеба среди них не будет", - написала Коберник.

Издание "Детектор медиа" уточнило у Коберник, идет ли речь о закрытии проекта. "Будут ли закрывать проект или нет - решат акционеры, которые остаются. Это не буду ни я, ни Глеб Гусев. Это будет Ярослав Пахольчук. Мне стало известно о том, что финансирование прекратилось, месяца два назад", - рассказала она.

По словам шеф-редактора, вместе с ней и главным редактором Гусевым из издания уходит часть команды.

"«Бабель» закрывается. Нет, не так. «Бабель» закрыт. Past Perfect, прошлое совершенное. Больше 900 материалов. Полтора года работы. Два, если считать период, когда вынашивали и рожали. Мы не остановимся мгновенно. У издания есть некоторая инерция, мы запланировали и уже сделали несколько материалов, которые будут выходить в первых числах января. А сейчас публикуем итоги года - я знаю, что они всем осточертели, но все же загляните, когда салаты будут съедены, а Нетфликс надоест: мы приготовили несколько легких материалов, как раз под праздники. Какое-то время понадобится, чтобы закрыть дела и со всеми попрощаться. А этих всех - много, и всем я благодарен. Так что, наверное, это будет пост с благодарностями", - написал главред издания Гусев.

Напомним, 27 декабря газета "Зеркало недели", которая выходила с 1994 года, выпустила последний номер.