В Кировоградской области сотрудников Ощадбанка подозревают в присвоении средств пенсионеров и детей с инвалидностью

Подозреваемые присвоили около 2,2 млн грн средств вкладчиков.

В Кировоградской области сотрудников Ощадбанка подозревают в присвоении средств пенсионеров и детей с инвалидностью
Фото: Сергей Нужненко

В Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений Ощадбанка о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей с инвалидностью. Об этом сообщил пресс-центр Генпрокуратуры.

Следствие установило, что руководитель районного отделения, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в период с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка путем проведения безосновательных операций, в том числе проводя безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.

В результате схемы пострадало 72 человека, в большинстве – пенсионеры и дети с инвалидностью. Подозреваемые присвоили около 2,2 млн грн средств вкладчиков.

Продолжается досудебное расследование.

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Ощадбанка сообщило, что внутренние службы банка самостоятельно выявили этот факт злоупотребления в результате проверок. Банк обратился с заявлением в правоохранительные органы и предоставил им подтверждающие документы.

"Банк в течение года активно сотрудничал со следствием и инициировал процесс завершения дела и передачи его в суд. Виновные сотрудники банка были сразу уволены с занимаемых должностей. Сейчас всем детям средства возвращены в полном объеме, по другим клиентам продолжается процесс возвращения", - сказано в комментарии пресс-центра.

Напомним, ранее НАБУ завершило расследование по подозрению 13 лиц в завладении $20 млн средств "Ощадбанка".

С сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.

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