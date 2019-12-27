Верховный Суд подтвердил законность закрытия банка "Михайловский"

Банкротство банка было одним из самых скандальных за последние годы.

Верховный Суд подтвердил законность закрытия банка "Михайловский"
Фото: 112.ua

Верховный Суд 24 декабря подтвердил законность решения Национального банка закрыть банк "Михайловский" как неплатежеспособный.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Кассационная жалоба бывшего владельца банка ООО "Экосипан" осталась без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 7 августа 2017 года - без изменений.

Напомним, банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Учреждение было создано летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука.

23 мая 2016 года НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Реальная стоимость активов банка составила всего 138 млн гривен, хотя на бумаге они составляли 5,1 млрд гривен.

Банкротство банка стало одним из самых скандальных в Украине, так как значительная часть его клиентов на самом деле через офисы банка вкладывали средства в компании ООО "Индивидуальный расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" по договору финансового займа. Вклады клиентов финансовых компаний в соответствии с законодательством Украины не гарантируются, и вкладчики долгое время не могли получить компенсации.

В итоге под давлением Верховная Рада приняла специальный закон, чтобы вкладчики "Михайловского" тоже получили деньги от государства.

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