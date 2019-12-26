Минсоцполитики намерено запретить ввоз в Украину секонд-хенда в качестве гумпомощи

Замминистра считает, что украинским законодательством пользуются бизнесмены и потом продают эти вещи.

Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввозить на территорию страны подержанных вещей секонд-хенд в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ , МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям", - рассказал Коваль на пресс-конференции в Министерстве социальной политики.

Замминистра считает, что украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом его продавать.

Исключения для силовиков, сотрудников ГСЧС и медперсонала Коваль объяснил тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГосЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни наших силовиков.

"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", - добавил Коваль.

Напомним, в октябре на пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей обнаружили партию новой брендовой одежды, которую пытались ввезти в Украину под видом детского секонд-хенда в качестве гуманитарной помощи. Грузовик направляли по адресу одного из киевских благотворительных фондов.

В результате из кузова выгрузили около 4 тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 тыс. единиц товаров более сотни наименований.

Стоимость задержанного груза составила около 12 млн гривен.