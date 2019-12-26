"Укрзализныця" в 2019 сэкономила почти 700 млн грн на закупках, - Кравцов

В 2019 году компания заключила почти 7,5 тыс. договоров на общую сумму 13,4 млрд грн.

"Укрзализныця" в 2019 сэкономила почти 700 млн грн на закупках, - Кравцов
Фото: Александр Рудоманов

Предприятие "Укрзализныця" в 2019 году сэкономило на закупках почти 700 млн грн, при этом в каждом тендере УЗ в среднем принимало участие 2,7 компании, что больше, чем в среднем по Украине. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на главу Евгения Кравцова.

В 2019 году компания заключила почти 7,5 тыс. договоров на общую сумму 13,4 млрд грн. При этом экономия составила более 4%, тогда как в 2018 году указанный показатель достигал 2,6%.

"В этом году были введены новые принципы в системе закупок. Нам удалось достичь немалой экономии на закупках и сохранить хорошую конкуренцию на торгах. В них приняли участие почти 5,7 тыс. уникальных участников, победителями стали почти 2,5 тыс. компаний. Кроме того, стабилизированы поставки и сформированы запасы важных для бесперебойного функционирования отрасли товаров, например дизельного топлива и масел", - отметил Кравцов.

Также Укрзализныця усовершенствовала мониторинг имеющихся ресурсов и баланс законтрактованных остатков, актуальных цен на рынке и существенно улучшила платежную дисциплину.

"В ближайшее время мы должны получить корпоративную сертификацию CIPS. Благодаря ей все процессы в компании, в частности закупки, станут еще более прозрачными", - добавил глава УЗ.

Среди продукции, которую "Укрзализныця" покупала в этом году, преобладали: нефтепродукты, техника, запчасти и комплектующие, аппаратура, осветительное оборудование, транспортное оборудование и вспомогательные принадлежности к нему, строительная продукция и т.д.

Напомним, что электронная система Prozorro за четыре года сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд гривен. В денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

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