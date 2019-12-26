НБУ вводит в обращение монеты, посвященные военнослужащим и военным медикам

Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты номиналом в 10 гривен, посвященные украинским военнослужащим и военным медикам.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Обе монеты - "На страже жизни" и "Участникам боевых действий на территории других государств" - выпущены тиражом 1 млн штук.

Отмечается, что монета "На страже жизни" посвящена военным медикам - "людям, чья профессия сочетает в себе медицинские и военные знания, которые самоотверженно служат Родине, ежедневно спасая жизни ее защитников, совершают подвиг милосердия, мужества и стойкости".

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надпись Украина, год чеканки монеты - 2019, в центре - стилизованная композиция: пламя, на фоне которого - крест, символ медицины, вокруг - камуфлированные обломки, символизирующие драматизм войны; внизу между обломками - логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

На реверсе - стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военных, идущих к нему с носилками (слева) надпись: "На страже жизни".

Фото: Сайт НБУ

Монета "Участникам боевых действий на территории других государств" посвящена украинским военнослужащим - участникам многих миротворческих миссий.

На аверсе размещен малый Государственный Герб, над которым надпись Украина; на зеркальном фоне - стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты и указан номинал 10 гривен; год чеканки монеты 2019, логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка надпись "Участникам боевых действий на территории других государств".

На реверсе в обрамлении растительного орнамента, на зеркальном фоне надписи: "Обязанность. Мужество. Память".

Фото: Сайт НБУ

Напомним, 17 декабря Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную переводчику и языковеду Николаю Лукашу.