Нацбанк выиграл суд у связанной с ПриватБанком компании

Она требовала отменить решение о признание себя связанным с этим банком лицом.

Национальный банк Украины получил первую победу в процессах относительно связанных с ПриватБанком лиц.

Окружной административный суд Киева отказал ООО "Самтек-Сервис" в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения НБУ об определении этой компании накануне национализации как связанного с ПриваБанком лица. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Поясняется, что 13 декабря 2016 профильная комиссия НБУ своим решением признала "Самтек-Сервис" связанным лицом с этим банком. Деньги, которые находились на счетах, открытых на имя этой компании, были поменяны уполномоченным Фонда гарантирования вкладов физлиц на акции дополнительной эмиссии и проданы государству.

"Не согласившись с таким решением, "Самтек-Сервис" обжаловало его в Окружном административном суде Киева , но суд отказал в удовлетворении иска", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что такое решение суда вызвано следующими аргументами:

НБУ имеет полномочия принимать решения об определении физических и юридических лиц, связанных с банком;

"Самтек-Сервис", согласно с ч.1 ст. 52 закона "О банках и банковской деятельности", является связанным с ПриватБанком лицом, о чем последний периодически сообщал в Нацбанк.

Ныне относительно НБУ было подано более 40 исков с требованием обжаловать связанность лиц с этим банком.

Напомним, ранее ПриватБанк инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов.