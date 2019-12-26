НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)

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Национальный банк 26 декабря провел первый больше чем за 13 месяцев валютный аукцион, выкупив с рынка 230 млн долларов.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Регулятор был готов выкупить до 1 миллиарда долларов, но получил заявок на 275,3 млн. Две из них - по курсу 23,2552 грн/долл. - он удовлетворил.

Последний раз валютный аукцион проводился еще 7 ноября 2018 года.

В течение 2019 года НБУ проводил валютные интервенции.

Обновление. Позже пресс-служба НБУ сообщила, что после валютного аукциона регулятор также провел интервенцию по единому курсу. По ее итогам чистая покупка валюты выросла до 700 млн долларов.

Такие объемы покупки валюты за один день стали рекордными для 2019 года и связаны со значительной продажей валюты банками по клиентским заявкам.

НБУ решил вмешаться, чтобы не допустить резкого укрепления гривны.

Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составила около 7,5 млрд долларов, что также является рекордным значением с 2007 года. Предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.