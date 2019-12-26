"Укртелеком" с нового года повысит тарифы на 20-24%

Также подорожает оплата за услуги доступа к Интернету.

"Укртелеком" с нового года повысит тарифы на 20-24%
Фото: IPRESS.UA

С 1 января 2020 года "Укртелеком" повысит ежемесячную оплату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 гривны, то есть 20-24%. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные директора корпоративных коммуникаций компании Михаила Шуранова.

По словам Шуранова, тарифы установят "на уровне мобильных операторов".

Также подорожает оплата за услуги доступа к Интернету, международной телефонной связи, дополнительных и спутниковых услуг.

"Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключений по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 до 61,51", - говорится в заявлении.

Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий и ФЛП составит 67,10 вместо 61 грн.

Напомним, компания "Укртелеком" решила с 1 февраля 2020 года прекратить оказание услуг фиксированной телефонной связи при помощи таксофонов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривенВ Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривен
Сотрудников "Артемсоль" и СБУ разоблачили в организации схемы "откатов"Сотрудников "Артемсоль" и СБУ разоблачили в организации схемы "откатов"
Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривенБывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
Украина увеличила экспорт новогодних украшенийУкраина увеличила экспорт новогодних украшений
Блок рекламы


Похожие новости
Украина увеличила экспорт новогодних украшенийУкраина увеличила экспорт новогодних украшений
В Киеве планируют перестроить "хрущевки" или заменить их многоэтажками до 2040 годаВ Киеве планируют перестроить "хрущевки" или заменить их многоэтажками до 2040 года
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
Украина и РоSSия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года
Украина прожила четыре года без закупок газа у РоSSииУкраина прожила четыре года без закупок газа у РоSSии
Польша уведомила "Газпром" о прекращении закупок с 2023 годаПольша уведомила "Газпром" о прекращении закупок с 2023 года
TSMC потратит $6,6 млрд на модернизацию и расширение производства в I квартале 2020 годаTSMC потратит $6,6 млрд на модернизацию и расширение производства в I квартале 2020 года
Минэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три годаМинэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три года
Последние новости
Подгружаем последние новости