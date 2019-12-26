?НБУ провел первый за 13 месяцев валютный аукцион, выкупив $230 млн

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Национальный банк 26 декабря провел первый больше чем за 13 месяцев валютный аукцион, выкупив с рынка 230 млн долларов.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Регулятор был готов выкупить до 1 миллиарда долларов, но получил заявок на 275,3 млн. Две из них - по курсу 23,2552 грн/долл. - он удовлетворил.

Последний раз валютный аукцион проводился еще 7 ноября 2018 года.

В течение 2019 года НБУ проводил валютные интервенции.