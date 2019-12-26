В Харькове полицейские изъяли 12 тонн нелегального спирта

25 декабря полицейские начали профилактику по противодействию нелегальному обороту спирта.

Во время общих профилактических мероприятий по противодействию нелегальному обороту спирта и ликероводочных изделий, 25 декабря в Харькове полицейские изъяли 12 тонн нелегального спирта. Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

С 25 декабря полицейские начали проверку объектов возможного незаконного оборота спирта, а именно складов, баз, гаражных кооперативов и других заведений. В одном из гаражей, в котором незаконно осуществлялся разлив спирта, изъяли 12 тонн.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

По данному дело открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства и сырья. Полиция устанавливает лица, причастные к данному факту.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену госмонополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Законопроект предполагает, что производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии предприятие должно быть оборудовано круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии.

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