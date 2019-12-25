В центре Симферополя продают елки из Прикарпатья

На аннексированный полуостров товар везут из РоSSии.

В центре Симферополя продают елки из Прикарпатья
Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Россией Симферополе на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По словам продавца, украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.

"Оно давно их делает и партиями отправляет в РоSSию. Мы их оттуда везем", - рассказал он.

Продавец заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.

Фото: Крым.Реалии

По словам предпринимателя, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что украинские елочные игрушки экспортируются в 27 стран мира, в том числе и в РоSSию.

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