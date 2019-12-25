Украина увеличила экспорт новогодних украшений

Украинские елочные игрушки экспортируются в 27 стран мира.

Украина в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличила экспорт новогодних игрушек.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"За 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%. В этой праздничной группе 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок", - написал он в фейсбуке.

По словам Тараса Качки, крупнейший импортер украинских елочных украшений - Нидерланды, которые занимают 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС . Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений являются Польша , Германия, Беларусь , Швейцария.

"Без украинских украшений Новый Год и Рождество в РоSSии были бы совсем безнадежными и мрачными, поэтому там тоже активно покупали украинские яркие шарики", - отметил торговый представитель Украины.

По его данным, за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом существенно выросли поставки новогодних украшений в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза).

Новыми рынками для украинских изделий для новогодних и рождественских праздников стали Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова.