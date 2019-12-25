Украина увеличила экспорт новогодних украшений

Украинские елочные игрушки экспортируются в 27 стран мира.

Украина увеличила экспорт новогодних украшений
Фото: Сергей Нужненко

Украина в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличила экспорт новогодних игрушек.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"За 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%. В этой праздничной группе 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок", - написал он в фейсбуке.

По словам Тараса Качки, крупнейший импортер украинских елочных украшений - Нидерланды, которые занимают 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС. Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений являются Польша, Германия, Беларусь, Швейцария.

"Без украинских украшений Новый Год и Рождество в РоSSии были бы совсем безнадежными и мрачными, поэтому там тоже активно покупали украинские яркие шарики", - отметил торговый представитель Украины.

По его данным, за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом существенно выросли поставки новогодних украшений в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза).

Новыми рынками для украинских изделий для новогодних и рождественских праздников стали Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
В Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривенВ Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривен
У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млнУ дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривенБывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Украина прекратила экспорт коньяка и шампанского, - ТППУкраина прекратила экспорт коньяка и шампанского, - ТПП
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Украина и Молдова подписали меморандум о безопасности поставок газаУкраина и Молдова подписали меморандум о безопасности поставок газа
Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрдУкраина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд
Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%
Украина и РоSSия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в РумыниюУкраина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию
Европарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицыЕвропарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицы
Украина прожила четыре года без закупок газа у РоSSииУкраина прожила четыре года без закупок газа у РоSSии
Украина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынкахУкраина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынках
Последние новости
Подгружаем последние новости