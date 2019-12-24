Курченко лишился монополии на вывоз угля с Донбасса

С ноября 2019 года вывозить уголь разрешили и другим трейдерам.

Курченко лишился монополии на вывоз угля с Донбасса
Сергей Курченко
Фото: hvylya.org

Компания бизнесмена Сергея Курченко утратила статус единственного поставщика угля с оккупированного Донбасса, который получила в марте 2018 года. С ноября 2019 года вывозить уголь разрешили и другим трейдерам.

РоSSийский РБК сообщает, что угольные шахты самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получили право продавать уголь не только компании "Газ-Альянс", подконтрольной Курченко. Информацию двух источников, близких к угольным компаниям Донбасса, подтвердили изданию угольный трейдер и федеральный чиновник.

По данным одного из источников, угольщикам разрешили поставлять уголь другим трейдерским компаниям, но "на условиях не хуже, чем у компании Курченко".

В марте 2018 года стало известно, что "Газ-Альянс" назначили единственным поставщиком угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Угольные трейдеры тогда пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, а также генпрокурору Юрию Чайке и министру экономического развития Максиму Орешкину. В совместном обращении трейдеров говорилось, что 14 марта 2018 года Минэкономразвития направило телеграмму "дочке" РЖД - "РЖД Логистике", в которой сообщалось о запрете вывозить уголь из "ДНР" и "ЛНР" для всех компаний, за исключением "Газ-Альянса". Трейдеры, зарегистрированные в Ростовской области и Крыму, предупреждали об убытках из-за простоя вагонов с углем.

Украина объявила экспорт угля, добываемого на территории "ДНР" и "ЛНР", незаконным, но роSSийские трейдеры, офисы которых расположены преимущественно в Ростовской области, до последнего времени продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей.

Год назад Служба безопасности Украины выложила аудиозапись разговора главаря ДНР Александра Захарченко с гражданином РФ, в ходе которой обсуждается дальнейшая судьба "национализированных" украинских предприятий. Исходя из слов Захарченко, наиболее привлекательные активы роSSийские кураторы "ДНР" планируют передать структурам Сергея Курченко, который сбежал в РоSSию.

"Внешторгсервис" и "Газ-Альянс" попали под санкции США в январе 2018 года, а санкции против самого Курченко были введены еще в 2015 году. По данным Минфина США, "Внешторгосервис" весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся в "ДНР" и "ЛНР". Ее партнером выступает компания "Газ-Альянс", которая помогает экспортировать уголь в Европу, утверждают в Минфине США.

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