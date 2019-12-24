"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР

12 бронетранспортеров переданы в войска, остальные должны быть готовы до осени.

"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
Фото: morozov.com

"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 бронетранспортеров БТР-4Е.

Об этом сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в фейсбуке.

В 2016 году входящее в концерн Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова заключило контракт на поставку Министерству обороны 45 бронетранспортеров, но из-за проблем с поставкой корпусов производство было сорвано. Невыполнение контракта привело к финансовому кризису на предприятии - у него накапливаться долги перед сотрудниками и поставщиками.

В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский провел в Харькове совещание по вопросам "Укроборонпрома", на котором представители КБ назвали условия для выполнения сорванного контракта. Предприятие попросило заплатить за уже изготовленные 12 БТРов и продлить контракт до 31 августа 2020 года.

Власти пошли предприятию навстречу.

"На сегодняшний день контракт полностью восстановлен. Военная приемка уже приняла 12 единиц техники, БТРы поехали в 92-ую механизированную бригаду ВСУ. Оставшиеся 33 единицы техники должны быть поставлены до 31 августа 2020 года... Поздравляю 92-ю отдельную механизированную бригаду с полученной техникой, а сотрудников ХКБМ – с оплатой первой партии техники и получением 278 миллионов грн", - сообщил Найем.

По его словам, для изготовления новых корпусов бронетранспортеров будет использоваться броня украинского производства марки "71".

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