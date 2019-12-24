Forbes назвал топ наиболее высокооплачиваемых писателей мира

В этом году рейтинг состоит из пяти человек.

Джоан Роулинг
Фото: facebook.com/joanne.rowling.146
Джоан Роулинг
Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых писателей мира. На первой строчке разместилась автор книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она за 2019 год заработала $92 млн, в том числе и за счет продажи прав на экранизацию ее новой книги.

На втором, согласно со списком на сайте журнала, американский писатель Джеймс Паттерсон, который вместе с Биллом Клинтоном написал книгу "The President Is Missing". Стоимость активов писателя составляет около $800 млн, его годовой доход – около $70 млн.

Джеймс Паттерсон
Фото: facebook.com/JamesPatterson
Джеймс Паттерсон

Третье место заняла бывшая первая леди США Мишель Обама, мемуары которой под названием "Becoming" продались в количестве 10 миллионов. Ей удалось заработать 36 миллионов долларов.

Мишель Обама
Фото: facebook.com/Ticketmaster
Мишель Обама

На четвертом месте – автор книг для подростков Джефф Кинни. Его творчество принесло ему 20 млн долларов за год.

Джефф Кинни
Фото: facebook.com/Jeff-Kinney-389178761840459
Джефф Кинни

На пятом месте разместился "король ужасов" Стивен Кинг с 17 млн долларов – основную часть заработка получил благодаря экранизации двух частей его романа "Оно".

Стивен Кинг
Фото: facebook.com/OfficialStephenKing
Стивен Кинг

Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных с июня 2018 по 1 июня 2019 года.

В прошлогоднем рейтинге на первом месте был Джефф Кинни, на втором – Джоан Роулинг, а замыкал тройку лидеров Стивен Кинг, пишет "Читомо".

Напомним, также Forbes опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых музыкантов года. На первом месте разместилась певица из Штатов Тейлор Свифт, которая в 2019 заработала заработала $185 млн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
В Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривенВ Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривен
Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млнУ дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Блок рекламы


Похожие новости
В Минэкономики назвали первую пятерку предприятий для приватизацииВ Минэкономики назвали первую пятерку предприятий для приватизации
Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мираБилл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
В Кабмине назвали ошибкой отказ от централизованного теплоснабженияВ Кабмине назвали ошибкой отказ от централизованного теплоснабжения
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
Глава НБУ назвал предварительные условия МВФГлава НБУ назвал предварительные условия МВФ
Минфин назвал Украину мировым лидером по сокращению госдолга к ВВПМинфин назвал Украину мировым лидером по сокращению госдолга к ВВП
Коболев назвал расчетную цену на транзит роSSийского газа в ЕвропуКоболев назвал расчетную цену на транзит роSSийского газа в Европу
Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала годаГосстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФFitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплатуГлава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Последние новости
Подгружаем последние новости